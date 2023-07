Ambiente: Unicef e Formula E regalano a Roma l’ecomurales “Walking into the future”

(Foto Unicef)

Anche per il 2023 Unicef e Formula E si incontrano sul terreno della solidarietà e della sostenibilità, regalando a Roma – grazie alla cura artistica e alla collaborazione con Yourban2030 – un nuovo eco murales realizzato con pitture fotocatalitiche e purificatrici d’aria, per parlare alla città di ambiente e infanzia, ma anche della diretta connessione fra i due temi. “Walking into the future” è il titolo dell’opera creata dallo street artist italiano GeometricBang sulla facciata della sede del centro di formazione professionale Engim in via Temistocle Calzecchi Onesti, nel quartiere romano di San Paolo. Si tratta di un’opera di sensibilizzazione rivolta all’intera comunità, ai policy maker e al territorio che racconta, attraverso pattern di colori, immagini iconiche e figure stilizzate, i diritti dei bambini e degli adolescenti all’istruzione, all’aria pulita, a un mondo di pace e a un futuro migliore. Questa rete virtuosa nasce in occasione delle gare annuali che Formula E organizza sul circuito cittadino dell’Eur nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 luglio: un incontro di eccellenze internazionali che nasce nel segno della solidarietà e della sostenibilità per parlare a tutte le generazioni, e accendere i riflettori sull’infanzia e sulla necessità di tutelare l’ambiente guardando al futuro dei cittadini di domani, protagonisti di quel cambiamento a cui noi dobbiamo dare il via. Con Walking into the future l’Unicef conferma la sua partnership internazionale con Formula E che, lanciata nell’aprile 2021, ha visto il coinvolgimento di 4 Paesi: Stati Uniti (New York), Regno Unito (Londra), Messico (Mexico City) e Italia (Roma).