Diocesi: Acireale, a Giarre la musica per la pace di concertisti ucraini

La sinfonia delle note musicali può far tacere il rumore delle bombe. Nella Chiesa Madre di Giarre, S. Isidoro Agricola, avrà luogo sabato 15 luglio alle 20 un concerto dedicato al popolo ucraino e a tutte le popolazioni in guerra. Dal gruppo “Filarmonica per Kiev”, Viktor Rekalo, al violoncello, e Igor Sayenko, alla fisarmonica, entrambi concertisti ucraini, suoneranno “Musica per la Pace”.

Quest’evento, organizzato dall’Anolf, Cisl Catania e dall’Associazione Culturale/Musicale Ucraina Arte Uage in collaborazione con la comunità parrocchiale del duomo giarrese, ha un forte valore simbolico, in grado di lanciare messaggi dal forte impatto e dal significato profondo: un modo per affermare la pace e dire no alla guerra.

Don Nino Russo, parroco della Chiesa Madre di Giarre: “La manifestazione mira a sensibilizzare alla pace attraverso il linguaggio universale della musica che va oltre i confini e unisce i popoli. Noi abbiamo il dovere di coinvolgere tutti verso un cammino che metta fine alla tragedia delle guerre e in particolare in Ucraina”.