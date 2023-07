Diocesi: mons. Anselmi (Rimini) ai giovani, “cari giovani, siate felici”

Il vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, ha tenuto un incontro pubblico dedicato al dialogo e alla riflessione sul mondo dei giovani. L’evento, organizzato in piazza Pascoli a Viserba (provincia di Rimini) dal titolo “Cari giovani, siate felici”, ha avuto fin da subito risposta positiva da parte dei tanti turisti e residenti che vi hanno partecipato, per discutere e riflettere non solo delle dinamiche giovanili del tempo attuale, ma anche del rapporto tra genitori e figli. “Non bisogna spaventarsi quando ci sembra di non riuscire a essere felici – queste le parole del vescovo –. Il momento della rinascita arriverà, magari con l’aiuto di qualcuno che ci infonda sicurezza. Il primo a volerci felici è Dio. Quindi, iniziamo ad amare noi stessi così come siamo e così come Lui ama noi: ognuno deve sentirsi bene al proprio posto, senza cercare di inseguire modelli falsi ed effimeri spesso dettati da subdole manovre pubblicitarie. Bisogna accettare ciò che siamo, unici e speciali, e amare gli altri per quello che sono. E, soprattutto, non possiamo pensare di essere felici da soli: la felicità nostra personale ha a che fare con la felicità degli altri”. Nella forma del dialogo con i presenti mons. Anselmi ha poi trasposto la riflessione sul mondo dei giovani. “A una generazione di ragazzi fragili, servono adulti responsabili ­– ha sottolineato –. Ognuno deve e può fare la propria parte. Ma come? Infondendo coraggio ai giovani. Aiutarli ‘settanta volte sette’, incominciando dall’ascolto. In seguito, cercare di dare risposta alle loro domande e spiegare che, davanti, c’è un’alba che li attende. E, soprattutto, star loro vicini, perché se stiamo insieme tutte le paure passano”.