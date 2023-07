Diocesi: Savona, stasera il concerto dei Raw Mint in piazza del Duomo per promuovere la cultura musicale del territorio

(foto diocesi Savona-Noli)

È in programma per la serata di oggi, giovedì 13 luglio, alle 21.30 in piazza del duomo a Savona, il concerto di musica pop, rock e blues dei Raw Mint, una band savonese fondata a fine 2021 e formata da giovanissimi amici di scuola. L’evento è organizzato dal Complesso museale della cattedrale nell’ambito del Savona Downtown Music Festival e rientra nelle iniziative promosse dal progetto del complesso museale stesso, sull’accessibilità degli spazi artistici a giovani in formazione e sull’importanza del sostegno alla cultura musicale prodotta dalle realtà del territorio. Dalle 21 alle 23 saranno inoltre accessibili la Cappella Sistina, il Chiostro francescano ed il bookshop, con possibilità di accompagnamento da parte dei volontari dell’Associazione Amici del patrimonio. Nella Cappella Sistina sono esposti i manufatti artistici del gruppo delle famiglie ucraine presenti a Savona e del gruppo Cavalieri amici, che nel mese di maggio hanno partecipato a laboratori nel complesso museale. Per informazioni: www.cattedralesavona.it.