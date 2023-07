Nonni: diocesi Bolzano, da soli o con i nipoti saranno protagonisti di tre celebrazioni

Domenica 23 luglio si celebra la terza Giornata mondiale dei nonni e degli anziani voluta da Papa Francesco. Tre celebrazioni e momenti di incontro fra le generazioni sono previsti anche nella diocesi di Bolzano-Bressanone.

La Giornata mondiale dei nonni e degli anziani cade in prossimità della memoria (26 luglio) dei Santi Giacchino ed Anna, nonni di Gesù. Il tema scelto quest’anno da papa Francesco è “Di generazione in generazione la sua misericordia” (Lc 1,50). Tutte le parrocchie, le diocesi, le realtà associative e le comunità ecclesiali sono invitate domenica 23 luglio a celebrare la Giornata nel proprio contesto pastorale. “In tal modo Papa Francesco vuole sottolineare l’importanza dei nonni e degli anziani anche nel nostro tempo. La Giornata esprime quindi l’apprezzamento e la gratitudine ai nonni. Allo stesso tempo il Papa vuole sottolineare quanto essi siano importanti per la vita e lo sviluppo dei bambini e dei giovani”, spiega Josef Torggler, responsabile diocesano per la pastorale degli anziani.

Nella diocesi di Bolzano-Bressanone, in tre diversi momenti, i nonni con i loro nipoti e gli anziani soli sono invitati alle funzioni religiose con il referente diocesano. I tre appuntamenti in vista della Giornata dei nonni e degli anziani sono in calendario sabato 15 luglio nella chiesa parrocchiale di Lasa, domenica 16 luglio a Maria Trens e sabato 22 luglio a Santa Maria di Dobbiaco, sempre alle ore 10. Al termine delle messe sono previsti incontri conviviali con tutti i partecipanti.