Psicologo di base in Campania: Rizzi (Soleterre), “la sua istituzione è un segnale forte per il Servizio sanitario nazionale”

“L’istituzione della figura dello psicologo di base in Campania è un segnale forte per il Servizio sanitario nazionale. L’obiettivo è dare accesso a tutta la popolazione a questo servizio pubblico, ma serve una spinta decisiva da parte del Governo. Fatta la nuova eccezione della Campania, i servizi e le iniziative di supporto psicologico a prezzi agevolati fruibili da tutte le fasce della popolazione vengono erogati solo dai privati. Non è una situazione sostenibile nel lungo termine”. Lo dichiara Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre, in merito al servizio di psicologi di base inserito nel circuito Asl in Campania. “Con Fondazione Soleterre abbiamo appena attivato una rete di psicologi e psichiatri a livello nazionale a prezzo calmierato (40 euro) accessibile a tutti. Abbiamo condotto un’indagine con la società Emg Different in cui si evince l’urgenza di riempire delle lacune del sistema nazionale in materia di salute psicologica: non solo aumentare il numero di psicologi – nelle cliniche, nelle scuole, negli ospedali – ma riuscire ad intercettare i sintomi del disagio psichico che sta dilagando nel Paese, con una particolare attenzione alla popolazione adolescenziale, la fascia più colpita dai traumi causati dalla pandemia e, successivamente, dalla guerra”, aggiunge il presidente. “L’accesso alle cure è un diritto costituzionale, di tutti, e la salute mentale non deve essere un’eccezione, bensì un’integrazione”, conclude Rizzi.