Diocesi: Trapani, 60 anni di sacerdozio per mons. Ludovico Puma. Messa con i vescovi di Sicilia

Mons. Ludovico Puma (ph. Diocesi Trapani)

Domani, venerdì 14 luglio, alle 18.30 nella parrocchia San Giuseppe a Castellammare del Golfo, con una solenne concelebrazione eucaristica saranno celebrati i 60 anni di ordinazione presbiterale di mons. Ludovico Puma, 83 anni di Castellammare del Golfo.

Ordinato in cattedrale a Trapani il 14 luglio 1963 dal vescovo Francesco Ricceri, licenza in Teologia e dottorato in Diritto canonico, mons. Puma è uno dei presbiteri che ha traghettato il Concilio Vaticano II non solo nella diocesi di Trapani ma per le Chiese di Sicilia ricoprendo numerosi incarichi di forte responsabile in anni cruciali per il rinnovamento della Conferenza episcopale siciliana.

Per oltre 40 anni parroco a San Giuseppe a Castellammare, ha svolto diversi servizi delicati e cruciali in diocesi ricoprendo per due volte la carica di vicario generale con i vescovi Amoroso e Miccichè, vicario giudiziale, vicario foraneo e presidente del Comitato per la visita del Papa a Trapani. Alla morte del vescovo Amoroso è stato anche nominato amministratore diocesano reggendo la diocesi fino all’ingresso del nuovo vescovo. Per molti anni anima e direttore della Segreteria pastorale della Conferenza episcopale siciliana, è stato anche presidente del Tribunale ecclesiastico siculo, membro di numerose Commissioni e consigli in ambito regionale e nazionale, come la Commissione presbiterale italiana per più trienni e docente alla Facoltà teologica di Sicilia. Dopo le dimissioni previste ai 75 anni di età, ha continuato a svolgere il ruolo di collaboratore parrocchiale nella chiesa di San Giuseppe e di amministratore parrocchiale nella parrocchia di Balata di Baida.

Per la santa messa di ringraziamento saranno presenti e concelebreranno: il card. Paolo Romeo, l’arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, l’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, il vescovo di Patti, Guglielmo Giombanco, l’arcivescovo emerito di Catania, Salvatore Gristina, l’arcivescovo emerito di Monreale, Salvatore Di Cristina, arcivescovo emerito di Ragusa, Carmelo Cuttitta, l’ordinatorio dom Vittorio Rizzone, o.s.b., abate di San Martino delle Scale, e il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli. Altre celebrazioni comunitarie si terranno il 16 luglio alle 18 con la comunità della parrocchia di Balata di Baida e domenica 23 luglio alle 19.30 nella chiesa di San Francesco a Fraginesi.