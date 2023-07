Diocesi: Piacenza, nel monastero delle Carmelitane scalze di via Spinazzi sabato sera veglia di preghiera. Domenica messa presieduta da mons. Ambrosio

La Madonna del Carmelo è una delle devozioni più antiche e più amate dalla cristianità, legata alla storia e ai valori spirituali dell’Ordine dei frati della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo (i Carmelitani). La festa liturgica fu istituita per commemorare l’apparizione del 16 luglio 1251 a San Simone Stock, all’epoca priore generale dell’ordine carmelitano, durante la quale la Madonna gli consegnò uno scapolare (dal latino scapula, spalla).

A Piacenza, al monastero delle Carmelitane scalze di via Spinazzi, in occasione della solennità della Beata Vergine del Carmelo, sabato 15 luglio alle ore 21 è in programma una veglia di preghiera presieduta da don Giuseppe Iotti ed animata dal coro della Comunità pastorale di Borgonovo.

Domenica 16 luglio alle ore 8 celebrazione eucaristica presieduta da mons. Gianni Ambrosio, vescovo emerito.

La comunità parrocchiale di Tollara del Comune di San Giorgio ricorda ogni anno la festa della Madonna del Carmelo. Una celebrazione è in programma domenica 16 luglio, alle ore 11 nel giardino antistante la chiesa parrocchiale. Seguirà la processione per la via principale di Tollara con la statua della Madonna, in legno di pregiata fattura del ‘700, portata a spalle dai fedeli.

In preparazione alla festa è in programma un triduo di preghiera che inizierà oggi, giovedì 13, fino a sabato 15 luglio: ogni sera alle ore 20.30 sarà celebrata la messa preceduta dal rosario, alle 20. Presiede mons. Celso Dosi.