Diocesi: Udine, sabato a Cercivento convegno su pace e riconciliazione con mons. Mazzocato e il card. Bagnasco

“Dialoghi in Europa: incontro tra oriente e occidente cristiano”. Sarà questo il tema del convegno in programma sabato 15 luglio a Cercivento (Ud). L’iniziativa, realizzata con la collaborazione dell’arcidiocesi di Udine, si pone nel contesto di “Una Bibbia a cielo aperto”, il progetto che proprio a Cercivento da una decina d’anni mira a mettere le persone in contatto con la bellezza e l’arte, per giungere infine al testo biblico. Al convegno, ospitato dalle 9.30 nella Pieve di Cercivento, si aprirà con un momento di preghiera ecumenica curato dal Servizio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. I lavori proseguiranno con l’introduzione dell’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato, cui seguirà la riflessione del card. Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova, su “Il contributo di ogni credente per la costruzione di vie di riconciliazione”. Si parlerà poi di corridoi umanitari con l’intervento di don Luigi Gloazzo, direttore della Caritas diocesana di Udine, e la testimonianza di Abid Chand, cattolico pakistano vittima di gravi discriminazioni e violenze, giunto in Carnia proprio grazie ai corridoi umanitari. La partecipazione al convegno – informano dall’arcidiocesi – è libera e gratuita, ma gli organizzatori chiedono di prenotare il proprio posto entro giovedì 13 luglio inviando una mail a info@unabibbiaacieloaperto.it.

Nell’occasione sarà anche inaugurata la mostra “Contemplando l’invisibile”, aperta fino al prossimo 7 gennaio al centro espositivo di Cercivento.