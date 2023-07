Nuovi cardinali: Vescovi Regioni arabe (Celra) a Pizzaballa, nomina “per il bene della Chiesa universale”

Vescovi Celra (Foto Lpj.org)

“La sua nomina a Cardinale è un ulteriore appello a procurare agli altri la stessa gioia” che si riceve quando si accoglie “la Croce che porta frutti di salvezza”: così la Conferenza episcopale latina nelle Regioni arabe (Celra) esprime soddisfazione per la scelta di papa Francesco di creare cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. In un messaggio al neo porporato i vescovi della Celra scrivono: “Lei riceverà le insegne cardinalizie alla vigilia del Sinodo dei Vescovi il cui tema è ‘Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione’. Allora lasci che esprimiamo al nostro Presidente le attese che ci abitano: consolidare sempre di più la comunione tra noi vescovi di Chiese particolari, individuare nuovi modi di partecipazione per camminare insieme in un mondo che cambia, incoraggiarci a vicenda affinché la nostra missione diventi fraternità vera, dialogo sincero con tutti, vicinanza attenta a chi soffre in qualche maniera, coraggio di andare incontro a chi sta ai margini della Chiesa e della società. Ci sembra strano chiamarla Beatitudine Eminentissima. Conoscendo la sua semplicità – concludono i vescovi della Celra – continueremo a farlo con Sayedna. Tanti auguri per la sua nuova missione per il bene della Chiesa universale. L’accompagneremo con la preghiera”.