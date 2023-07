Diocesi: Trapani, al via l’oratorio estivo nel quartiere popolare di Fontanelle Sud

Dal 19 al 30 luglio in preparazione alla festa della parrocchia dedicata al Santissimo Salvatore, parte l’oratorio estivo per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni a Trapani. Si tratta della prima esperienza di oratorio estivo organizzata nel territorio sulla traccia degli oratori lombardi che hanno scelto lo slogan “Tuxtutti” con un percorso educativo sul prendersi cura degli altri e della casa comune.

L’oratorio sarà aperto ogni pomeriggio con giochi, merenda condivisa, escursioni e un momento quotidiano di confronto e preghiera nella chiesa-giardino della parrocchia. A guidare l’oratorio saranno i ragazzi più grandi della parrocchia che hanno seguito un programma di formazione in questi mesi e che adesso, carichi di entusiasmo, si preparano ad animare la proposta estiva per poi concedersi una vacanza estiva di gruppo. “Abbiamo attinto alla traccia preparata dagli oratori lombardi personalizzandola con il tema della nostra festa parrocchiale che anche quest’anno celebreremo nell’ultima domenica di luglio individuando come testimone di riferimento fratel Biagio Conte – spiega il parroco don Fabio Pizzitola -. L’oratorio crediamo che creerà un clima di gioia e leggerezza non solo negli spazi della parrocchia ma in tutto il quartiere. I protagonisti principali saranno i bambini e i ragazzi ma è aperto a tutti, anche ai familiari o a chi ritorna per le ferie nel nostro territorio”. Per partecipare è necessario iscriversi in parrocchia.