Pnrr: ministero Salute, raggiunto target europeo di 1.800 borse di studio in medicina generale

Il target europeo del Pnrr Missione 6 salute riferito alle 1.800 borse aggiuntive di formazione specifica per medici di medicina generale, 900 per il triennio 2021-2024 e ulteriori 900 per il triennio 2022-2025, è stato pienamente raggiunto. Lo riferisce una nota del ministero della Salute, precisando che per entrambi i cicli formativi sono state espletate tutte le procedure previste. Le attività formative delle prime 900 borse di studio (2021-2024) sono iniziate in via generale tra fine aprile e inizio maggio 2022 mentre quelle per il secondo ciclo formativo (2022-2025) sono partite nel mese di maggio 2023.

Per quanto riguarda l’aggiornamento del portale Pnrr del Ministero, è garantito entro il 20 del mese successivo a quello di conseguimento del target, quindi entro il 20 luglio, in linea con quanto previsto dalla circolare Mef del 21 giugno 2022 n. 27 per il consolidamento Regis. Rispetto ai livelli di spesa, si ribadisce che il Pnrr è un programma performance based e non un programma di spesa. Dall’ultima rilevazione aggiornata Regis risulta l’1,15% delle spese dichiarate sostenute sul totale del finanziamento in conformità allo stato di avanzamento delle attività fin qui conseguite coerentemente con l’andamento del Piano. In particolare, rispetto agli interventi strutturali (Case della comunità e Ospedali di comunità), il Piano prevede entro dicembre 2023 la stipula dei contratti, a seguito dell’aggiudicazione della gara lavori. L’avvio dei lavori, e la conseguente la spesa, avverrà quindi tra la fine del 2023 e il 2024.