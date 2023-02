Senza dimora: Lecce, “Casa comune” della Fondazione Emmanuel aperta anche per l’accoglienza notturna

Sarà attivato un servizio di assistenza e ricovero notturno, implementato da una attività di ricognizione del territorio cittadino tesa a intercettare le persone senza fissa dimora per invitarle a trascorrere la notte al riparo. Ai cittadini accolti nella struttura sarà fornito un pasto caldo, un posto letto, la colazione mattutina e l’opportunità di fruire di servizi igienici e doccia. “Casa Comune” estende così il proprio servizio. Sarà possibile grazie alla collaborazione tra la Fondazione Emmanuel, il Comune di Lecce, la Polizia locale, la Protezione civile e la Questura.

Questo servizio si aggiunge a quello offerto dal comune presso Masseria Ghermi, che nei giorni scorsi è stato potenziato come ogni anno con l’aggiunta di ulteriori dieci posti letto, ed è finalizzato a rafforzare la rete di protezione delle persone in condizioni di estrema povertà durante la settimana di freddo che le previsioni meteo annunciano. “Come ogni anno affrontiamo i giorni più freddi rafforzando i servizi di assistenza, in piena collaborazione tra istituzioni, associazionismo e forze dell’ordine – dichiara l’assessore al Welfare Silvia Miglietta -. L’impegno e la disponibilità del gruppo comunale di Protezione civile garantirà il presidio notturno di Casa comune al fianco dei volontari di Fondazione Emmanuel che si occuperanno dei servizi alle persone, che saranno raggiunte e invitate a mettersi al riparo grazie anche alla collaborazione della Polizia locale e della Questura”. “Casa Comune si è posta al servizio delle persone più fragili, favorendo e promuovendo la collaborazione tra pubblico e privato sociale insieme alla cittadinanza attiva soprattutto dei giovani”, dichiara Stefania Gualtieri, vicepresidente della Fondazione Emmanuel, che fa appello alla cittadinanza affinché sostenga il nuovo servizio. “Ci sarà bisogno di sacchi a pelo, cappelli, sciarpe, giubbotti, sciarpe, calzettoni di lana, intimo nuovo, dentifrici, spazzolini, ciabatte e scarpe da ginnastica nuove uomo/donna dal 42 al 45”.