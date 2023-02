Giornata del malato: Cei, l’11 febbraio una preghiera di ringraziamento a Dio per i curanti in diretta da 4 ospedali

In occasione della XXXI Giornata del Malato dell’11 febbraio 2023, come di consueto l’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei promuove il momento di preghiera di ringraziamento a Dio per i curanti, “Invece un samaritano”, che verrà trasmesso in diretta dalle Cappelle di: Ospedale Sacro Cuore Don Calabria – Irccs di Negrar (Verona); Fondazione Piccola Opera Charitas di Giulianova (Teramo); Azienda di rilievo nazionale a alta specializzazione – Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo e Ospedale – Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma. Appuntamento alle 16 sul canale YouTube @CeiSalute.