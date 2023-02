Diocesi: Termoli-Larino, iniziative e incontri sulla salute in “ascolto del territorio”

Una serie di incontri dal titolo “Il vescovo e la diocesi ascoltano: testimonianze, bisogni e iniziative da e per il territorio” con i ministri della Comunione (mercoledì 8 febbraio) e con gli operatori Sanitari (venerdì 10 febbraio), che a diverso titolo e con diversa funzione intercettano si confrontano e interagiscono quotidianamente con i bisogni sanitari delle persone, e con cui si può pensare a una progettazione comune. L’iniziativa si svolgerà nella diocesi di Termoli-Larino. A questi momenti centrali si aggiungono i due momenti di preghiera con cui si apre e si chiude la Settimana per la vita 2023: la Giornate per la Vita di domenica 5 febbraio e la Giornata mondiale del Malato di sabato 11 febbraio che sarà impreziosita dalla divulgazione della lettera di Papa Francesco “Abbi cura di lui”. Altro evento speciale della settimana è la presentazione del volume sulla catechesi di papa Francesco sulla vecchiaia “L’Anello di congiunzione” a cura di Benito Giorgetta che si terrà lunedì 6 febbraio alle 18 presso il cinema Oddo e che vedrà la partecipazione del vaticanista Domenico Agasso. Si completa l’ampio spettro di eventi organizzati per la diffusione di messaggi di solidarietà ai giovanissimi con la premiazione concorso “Dai colore alla vita” di giovedì 10 febbraio rivolto alle scuole e ai corsi di catechismo che ha visto la partecipazione di oltre 30 classi.

Inoltre, alla Giornata di raccolta del farmaco per il Banco Farmaceutico nazionale, che si terrà dal 7 al 13 febbraio, parteciperanno 6 farmacie del Basso Molise, con la partecipazione dei volontari di varie associazioni oltre che di Iktus e delle Parrocchie S. Maria degli Angeli di Termoli e S. Paolo di Montenero.