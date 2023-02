Ospedale Bambino Gesù: Mariella Enoc si è dimessa dalla presidenza

(Foto: Ospedale Bambino Gesù)

Mariella Enoc, presidente dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, si è dimessa dalla carica che ricopriva da febbraio 2015. Il mandato era stato rinnovato nel 2017 e nel 2021 ed era in scadenza quest’anno con l’approvazione del bilancio di esercizio 2023: “Nei giorni scorsi – ha fatto sapere Enoc – ho incontrato il Segretario di Stato e sabato scorso il Santo Padre, e ho detto loro che ritenevo utile, per il bene dell’ospedale, anticipare la fine del mio mandato per potere far sì che la grande impresa di una nuova sede del Gianicolo fosse intrapresa da chi ne avrebbe avuto la responsabilità del compimento”. L’ospedale, ha proseguito la manager della sanità, “sta vivendo un momento di grande crescita e di molte iniziative in corso e credo quindi che si possa capire che il mio è un atto di responsabilità e di amore verso il Bambino Gesù. In questo momento mi aiuta molto la vicinanza del Santo Padre”.