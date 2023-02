Concilio Vaticano II: Eparchia Lungro, ritorna il ciclo di conferenze su “Chiese in dialogo per l’unità”

Ritorna il ciclo di conferenze, organizzato dall’Eparchia di Lungro e dal Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, dal titolo “Concilio Vaticano II: a 60 anni dall’apertura. Chiese in dialogo per l’unità. Spunti per una formazione ecumenica”. Si svolgerà il 20 febbraio il secondo incontro del ciclo, che vedrà la presenza di p. Hyacinthe Destivelle, officiale del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani. Il ciclo di conferenze, pensato in occasione dei 60 anni dall’apertura del Concilio Vaticano II che ha segnato un ripensamento nelle forme e nei contenuti della partecipazione della Chiesa Cattolica al Movimento ecumenico, giunge alla sua terza edizione, dopo quelle sui rapporti tra cattolici e ortodossi del 2021 e quello sul rapporto tra cammino sinodale ed ecumenismo del 2022. Dopo l’introduzione del vescovo Donato Oliverio all’incontro organizzato su piattaforma Zoom per le ore 18, p. Destivelle interverrà su “Uno dei frutti del Concilio: il Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani”. Per richiedere le chiavi di accesso all’incontro, moderato da p. Alex Talarico dell’Eparchia di Lungro e da don Mauro Lucchesi del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, è necessario scrivere a: ecumenismo@lungro.chiesacattolica.it.