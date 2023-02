Bergamo-Brescia Capitali della Cultura: diocesi al lavoro per un cammino comune

Sabato 21 gennaio con l’evento di inaugurazione di Bergamo-Brescia Capitali della Cultura è iniziato un cammino che coinvolgerà due città, due diocesi, due comunità che condivideranno i tanti nuovi passi. Anche le diocesi Bergamo e Brescia scendono in campo con diverse iniziative sia a livello diocesano che a livello territoriale per valorizzare ogni forma di cultura a 360 gradi. L’evento “Bergamo Brescia capitale italiana della cultura 2023” ha come tema “la città illuminata” e vede le due città affiancate nella proposta di diverse iniziative lungo tutto il 2023, iniziative che si articolano attorno a quattro progettualità: La cultura come cura; La città natura; La città dei tesori nascosti; La città che inventa. Le diocesi di Bergamo e di Brescia si inseriscono insieme in questo solco: la scelta è che le quattro progettualità vengano declinate da uno o più uffici pastorali diocesani secondo la propria specifica sensibilità e competenza pastorale: gli uffici hanno fatto da capofila per il coinvolgimento di altre realtà ecclesiali. Per rimanere aggiornati rispetto ogni tipo di iniziativa e seguire gli eventi, è possibile seguire la pagina Facebook e la pagina Instagram aperte dalle diocesi di Bergamo e Brescia. Attraverso di esse racconteranno le iniziative diocesane e parrocchiali valorizzando l’operato e la cultura del territorio.