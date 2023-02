Quirinale: Agesci, un lupetto tra gli “Alfieri della Repubblica”. “Orgogliosi di Zaccaria”

Zaccaria Dellai (Ph. Agesci)

C’è anche un lupetto dell’Agesci tra le 30 persone che hanno ricevuto stamani l’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica dal presidente, Sergio Mattarella. Si chiama Zaccaria Dellai e ha 11 anni. Ha visitato periodicamente gli ospiti della casa di riposo di Laives in provincia di Bolzano e ha richiesto che a livello nazionale si potesse inserire nel percorso scout una specialità nuova dedicata proprio a loro: la specialità “amico degli anziani”. Le specialità, nel percorso scout, sono uno strumento di progressione personale, tese a sviluppare le capacità individuali, sia evidenti che nascoste. I lupetti e le coccinelle mettono poi a disposizione della comunità le competenze acquisite.

I Presidenti del Comitato nazionale Agesci, Roberta Vincini e Francesco Scoppola, hanno dichiarato: “Siamo orgogliosi di avere Zaccaria Dellai nella nostra Associazione e di avere tanti bambini e bambine che come lui fanno “del loro meglio per migliorare se stessi” ed essere utili agli altri. Quest’attenzione di Zaccaria denota altruismo e maturità nonostante la sua giovane età. Con questa sua intraprendenza, è sicuramente da stimolo per tutti i lupetti e le coccinelle: testimonia che ognuno di noi, anche i più piccoli, possono e devono essere protagonisti di ciò che fanno, promotori del bene con gesti non sempre suggeriti o veicolati esclusivamente dagli adulti. Ringraziamo sinceramente il Presidente Mattarella per questo prestigioso riconoscimento che l’Agesci tutta oggi riceve”.