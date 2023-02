A Sua Immagine: nelle puntate di oggi e domani focus sul viaggio del Papa in Africa

In occasione della visita di Papa Francesco in Africa, A Sua Immagine sarà in diretta oggi, dalle 15 alle 15.15 circa, su Rai Uno, per raccontare un viaggio atteso e già rimandato una volta. È il quarantesimo viaggio apostolico di Papa Francesco, che dal 31 gennaio è in visita pastorale nella Repubblica democratica del Congo e nel Sud Sudan: un “pellegrinaggio” di pace; un ulteriore cammino per promuovere la convivenza civile e negare ogni conflitto e attività bellica.

Lorena Bianchetti, in studio, assieme a Vincenzo Corrado, direttore Ufficio per le comunicazioni sociali Cei, commenterà i tanti momenti salienti del viaggio con l’ausilio anche dei filmati che testimoniano la missione di Papa Francesco, durante la quale incontra non solo autorità e clero, ma anche quegli “scartati” ai quali rivolge da sempre la sua principale attenzione e preghiera. Alle 16.30, il consueto appuntamento con “Le Ragioni della Speranza” nella seconda tappa in viaggio per l’Italia insieme a don Giordano Goccini, accompagnato dai suoi ragazzi, che questo sabato andrà alla scoperta della Scuola del Cuoio di Firenze.

Nella puntata di domani, A Sua Immagine continuerà a raccontare la visita di Papa Francesco nella Repubblica democratica del Congo e nel Sud Sudan. Lorena Bianchetti, in studio con Alessandro Gisotti, vice direttore media vaticani, padre Daniele Moschetti, missionario comboniano e Massimo La Raja, medico CUAMM, commenterà e racconterà i tanti momenti salienti del viaggio, che terminerà domani, attraverso i filmati e il collegamento dal Sud Sudan don Dante Carraro, direttore CUAMM, che testimoniano la missione di Papa Francesco, durante la quale incontra non solo autorità e clero, ma anche quegli “scartati” ai quali rivolge da sempre la sua principale attenzione e preghiera.

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa Spirito Santo di Pescara.