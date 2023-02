Diocesi: Massa Carrara, domani pomeriggio Marcia interreligiosa “Tante guerre, una pace globale”

“Tante guerre, una pace globale”. Questo lo slogan che caratterizza la Marcia interreligiosa della pace promossa per il pomeriggio di domenica 5 febbraio 2023 dall’Azione Cattolica diocesana di Massa Carrara-Pontremoli assieme alle comunità religiose musulmana, evangelica metodista e ortodossa presenti nella provincia, e ad altre associazioni e organizzazioni quali l’Accademia Apuana della pace, Casa Betania, Caritas, Migrantes, Scout Agesci e Centro giovanile di Carrara. Sarà l’occasione, viene spiegato in una nota, per “riflettere sulla presenza di numerosi e molteplici conflitti presenti attualmente nel mondo, non solo quelli più vicini o più conosciuti, bensì tutte le guerre e le persone che le vivono e non hanno la possibilità di dar voce alla loro sofferenza”. La Marcia interreligiosa della pace si svolgerà a Marina di Carrara con ritrovo alle 14.30 in piazza Ingolstadt dove i partecipanti saranno accolti con musica e canti; l’iniziativa si concluderà verso le 16.30 in piazza Menconi dove è previsto un momento di riflessione e preghiera interconfessionale con i diversi interventi di gruppi, movimenti e associazioni promotori dell’evento.