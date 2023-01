Ucraina: Salesiani, a Leopoli due camion con aiuti umanitari

Il 2 gennaio sono arrivati a Leopoli due camion con gli aiuti umanitari raccolti dal Coordinamento Salesiano per la Gestione dell’Emergenza Ucraina nell’ambito del programma in preparazione dell’inverno. Si tratta, in totale, di 3.500 kg di prodotti per l’igiene e detergenti e 24.700 kg di cibo. Nei prossimi giorni saranno distribuiti dal centro di smistamento di Leopoli alle comunità salesiane e da queste alle persone bisognose in diverse parti dell’Ucraina. Lo rende noto oggi l’Agenzia salesiana Ans.