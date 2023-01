Epifania: Torino, domani la Festa dei Popoli. Mons. Repole presiede la messa nella chiesa del Santo Volto

È in programma domani, venerdì 6 gennaio, dalle 11 alle 17.30, presso il complesso del Santo Volto a Torino (via Borgaro 1) la tradizionale Festa dei Popoli organizzata dalla Pastorale migranti in collaborazione con altri Uffici pastorali e le Cappellanie etniche.

Il programma prevede la messa alle 11 nella chiesa del Santo Volto presieduta dall’arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole, e, a seguire, momenti di convivialità nell’adiacente centro congressi.

La Festa dei Popoli ha preso avvio negli anni Novanta in diverse diocesi italiane, con l’obiettivo di offrire uno spazio di condivisione e incontro tra la cittadinanza e gli immigrati della nostra città.

“L’iniziativa – ricorda la diocesi di Torino – rappresenta un’occasione ideale per fare esperienza di interculturalità, del vivere a stretto contatto con esponenti di popoli diversi per lingua, provenienza e religione. La musica fa da collante alla giornata e poi ci sono degustazioni di cibi e artigianato dai Paesi di origine degli immigrati, e sfilate nei costumi tradizionali”.