Benedetto XVI: Fiac, “raccogliamo con tutta la Chiesa la sua chiamata alla corresponsabilità e alla santità”

Il Forum internazionale di Azione cattolica (Fiac) si unisce al ringraziamento a Dio “per il dono della vita e della testimonianza del Papa emerito Benedetto XVI. Abbiamo sperimentato come popolo credente la sua riflessione teologica nel solco del Concilio ecumenico vaticano II, l’amore del Pastore espresso nei suoi insegnamenti, nel suo accompagnamento, nel suo impegno, nella sua donazione e nella sua umile rinuncia”, si legge in una nota. “Anche come Azione cattolica – prosegue il Fiac – abbiamo ricevuto il suo magistero sapiente. ‘Rimanete saldi nella fede!’: raccogliamo con tutta la Chiesa il suo invito, la sua chiamata alla corresponsabilità e alla santità. Insieme a Papa Francesco esprimiamo la nostra ammirazione per la sua sequela, la sua fedeltà a Gesù Cristo nella Chiesa e nel mondo di fronte alle sfide importanti e urgenti del nostro tempo”. “Chiediamo a Maria e a San Giuseppe e ai nostri santi e beati di accompagnare Joseph Ratzinger nel suo cammino verso l’incontro definitivo con il Dio onnipotente e misericordioso: Deus caritas est”, conclude la nota a firma di Rafael Ángel Corso (coordinatore segretariato Fiac) e di mons. Eduardo Garcia (assistente ecclesiastico Fiac).