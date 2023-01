Diocesi: Fidenza, da domani nella chiesa di san Michele Arcangelo alcune messe celebrate in diverse lingue

In alcuni giorni del mese di gennaio, alle ore 18, nella chiesa di san Michele Arcangelo, a Fidenza, saranno celebrate le messe in diverse lingue. L’iniziativa è stata sollecitata da alcuni gruppi di migranti cattolici presenti nel territorio diocesano. Essa rientra nelle attività promosse dall’Ufficio diocesano per la pastorale dei migranti di Fidenza “finalizzate a garantire agli immigrati cattolici una specifica attenzione pastorale che favorisca l’espressione della fede anche nelle forme proprie dei Paesi di origine”. Nel contempo è volta “a favorire il graduale inserimento e la sempre più attiva partecipazione dei residenti stranieri alle normali articolazioni della comunità diocesana, in primo luogo nelle parrocchie dove risiedono”.

Il primo appuntamento è domani, 6 gennaio, con la messa in francese, poi l’8 gennaio con la messa in spagnolo, il 15 gennaio con la messa in polacco e il 22 gennaio con la messa in inglese.