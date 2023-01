Televisione: 50 anni fa andava in onda sulla Rai la prima puntata di “Sorgente di vita”, rubrica di cultura ebraica. Serata speciale al Teatro Ghione di Roma il 9 gennaio

Cinquanta anni fa, il 4 gennaio 1973, andava in onda la prima puntata di “Sorgente di vita”, la rubrica di vita e cultura ebraica realizzata dalla Rai in collaborazione con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei). Il programma ha accompagnato e documentato la vita ebraica in Italia e nel mondo per mezzo secolo, rappresentando un importante spazio di cultura e pluralismo della tv pubblica. Per celebrare questo anniversario, l’Ucei organizza una speciale serata dal vivo e aperta al pubblico, con il patrocinio della Rai, che si terrà lunedì 9 gennaio a Roma, alle ore 20 al Teatro Ghione (Via delle Fornaci, 37). L’evento, intitolato “I miei primi cinquant’anni”, sarà presentato dalla giornalista del Tg2 Francesca Nocerino e si aprirà con i saluti della presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, dell’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes e del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La redazione del programma ha inoltre realizzato una puntata speciale, andata in onda su Rai3 domenica 1° gennaio 2023, che è possibile rivedere al seguente link su Raiplay.