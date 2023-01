Benedetto XVI: la Missione Speranza e Carità ricorda il suo viaggio a Palermo

(Foto: Missione di Speranza e Carità)

“Ricordando Papa Benedetto XVI nel suo viaggio fatto a Palermo nel 3 ottobre del 2010 non possiamo non ricordare l’incontro con fratel Biagio e padre Giuseppe Vitrano a Palazzo vescovile, salone Filangieri”. Lo scrive in una nota la Missione Speranza e Carità, che ricorda anche come in questo incontro sia maturata l’associazione pubblica di fedeli della Missione. Negli anni precedenti Papa Benedetto XVI aveva scritto due encicliche: “Spe Salvi” (30 novembre 2007) e “Caritas in veritate” (29 giugno 2009) appunto sulla speranza e sulla carità. “L’incontro testimonia in modo profetico la grande comunione con la Chiesa, rappresentata da Pietro nella persona di Papa Benedetto XVI che è simbolo della fede. Il nome di Missione di Speranza e Carità è stato maturato da fratel Biagio e padre Pino proprio in quell’incontro con Papa Benedetto XVI. Oggi tutta la comunità prega per Papa Benedetto XVI”.