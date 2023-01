Benedetto XVI: “Vita Trentina”, nel giorno dei funerali in edicola con lo speciale “Venne tra noi”

Nel giorno dei funerali oggi, giovedì 5 gennaio, il settimanale diocesano “Vita Trentina” è in edicola con uno speciale dal titolo “Venne tra noi” dedicato allo speciale legame di Papa Ratzinger con il Trentino Alto Adige: le radici familiari, le visite, le amicizie.

Le 12 pagine offrono in particolare la testimonianza del prete trentino mons. Giulio Viviani, per cinque anni al fianco di Benedetto XVI come cerimoniere pontificio, che rievoca alcuni episodi famosi del papato (come la lectio di Regensburg nel 2006), racconta aneddoti dei viaggi e delle celebrazioni vaticane e consente un ritratto ravvicinato del pastore teologo.

“Danke” è il titolo di copertina di “Vita Trentina” con l’editoriale del direttore Diego Andreatta (“Il padre della Chiesa che seppe farsi nonno”) che parte dal ricordo di Benedetto XVI in quell’agosto 2008 a Bressanone: “Felice come un ragazzino che torna alla casa delle vacanze: amava questa terra di confine, le sue montagne e la musica, compagna di una vita”.

Nel numero monografico anche i commenti degli arcivescovi Lauro Tisi, Luigi Bressan e Ivan Maffeis, del custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, e dei “testimoni” della visita a Trento nel 2004 Gianni Bonvicini, Paolo Delama e don Renato Tamanini. Infine, i riflessi sulla carta stampata ed un commento di Giorgio Lunelli sul rimbalzo della notizia sui social media.