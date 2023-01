Epifania: Piacenza, domani in cattedrale la Messa delle Genti con il vescovo Cevolotto

Domani, venerdì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, alle ore 11, nella cattedrale di Piacenza è in programma la Messa delle Genti. A seguirne l’organizzazione la Migrantes diocesana con il suo direttore uscente, padre Domenico Colossi.

“La Messa delle Genti – spiega il religioso scalabriniano – è un segno per tutta la diocesi perché mostra come la Chiesa di Piacenza-Bobbio abbia assunto in questi anni un volto nuovo: quello di una Chiesa multietnica con culture e tradizioni diverse”.

La celebrazione, che sarà presieduta dal vescovo, mons. Adriano Cevolotto, verrà animata da un coro multietnico; le letture saranno in spagnolo, francese, inglese e italiano; anche l’annuncio della data della Pasqua, che seguirà la proclamazione del Vangelo, verrà dato in più lingue. Le pregherie dei fedeli saranno proposte da comunità provenienti da Sri Lanka, Ucraina, Nigeria, Albania e Congo.

Alla liturgia sono attesi i piacentini e le comunità di migranti presenti sul territorio. A tutti i partecipanti verrà consegnato un biglietto augurale a firma del vescovo che riproduce un’icona natalizia della tradizione cristiana copta.