Diocesi: Treviso, il 6 gennaio “messa dei popoli” in cattedrale con le comunità migranti

Venerdì 6 gennaio, alle 10.30, nella cattedrale di Treviso, il vescovo Michele Tomasi presiederà la celebrazione eucaristica internazionale, nella solennità dell’Epifania del Signore. La “messa dei popoli” sarà animata dalle comunità cattoliche dei fedeli immigrati di lingua straniera presenti in diocesi.

Com’è tradizione, i canti, le letture, le preghiere dei fedeli e altre parti della messa saranno nelle varie lingue: inglese, francese, spagnolo, portoghese, srilankese, indiano, ucraino, rumeno, ghanese. Il Vangelo, in particolare, sarà proclamato in ucraino. Una celebrazione – curata dall’Ufficio diocesano per le migrazioni – che rende visibile, nella ricchezza e bellezza di volti, voci e costumi diversi, l’universalità della Chiesa. La festa continuerà poi nella palestra della chiesa votiva. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Treviso. Nel pomeriggio, alle 17, il vescovo presiederà in cattedrale il canto dei vVespri dell’Epifania.