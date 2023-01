Diocesi: Terni, oggi pomeriggio solenne celebrazione per il primo anniversario dell’ordinazione episcopale di mons. Soddu

Oggi 5 gennaio, nel primo anniversario dell’ordinazione episcopale di mons. Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni-Narni-Amelia, alle ore 17.30 nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Terni si terrà il solenne pontificale, nella vigilia dell’Epifania, al quale prenderanno parte sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, rappresentanti delle associazioni e movimenti, e al quale sono invitati tutti i fedeli della diocesi.

“È una significativa occasione per manifestare coralmente la gratitudine al Signore per il dono che ha fatto alla Chiesa di mons. Francesco Antonio Soddu e per esprimere al vescovo la gioia di averlo come pastore, santificatore e maestro – si legge in una nota della diocesi -. Un anno in cui mons. Soddu ha visitato molte comunità della diocesi, incontrando famiglie, giovani, adulti e anziani, malati e carcerati, condividendo la gioia dell’incontro e portando la speranza in ogni ambito ecclesiale e sociale”.

“Desideriamo che ci sia una partecipazione corale – spiega il vicario generale, don Salvatore Ferdinandi – anche perché in occasione dell’ordinazione episcopale di mons. Soddu, a causa del Covid e della presenza di tanti invitati provenienti da tutta Italia, la partecipazione dei componenti la Chiesa locale è stata limitata”.