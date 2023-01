Benedetto XVI; Venezuela, sabato 7 gennaio messa di suffragio concelebrata da tutti i vescovi

Nell’ambito della 119ª Assemblea plenaria ordinaria dell’Episcopato venezuelano, sabato 7 gennaio si terrà un’Eucaristia di suffragio per il Papa Emerito Benedetto XVI, nel tempio nazionale Don Bosco, a Caracas, alle ore 9.00. Ne dà notizia l’ufficio comunicazione della Conferenza episcopale venezuelana (Cev). Nel messaggio diffuso dalla Presidenza della Cev per la morte del Papa emerito si legge che “oltre alle Eucaristie che saranno celebrate in ciascuna delle Chiese locali del Venezuela, questa Eucaristia sarà celebrata anche con la presenza di ‘tutti i vescovi del Venezuela’, e nell’occasione offriremo il santo sacrificio della Messa per questo fedele servitore del Signore”. Secondo i vescovi venezuelani, Benedetto XVI “può essere considerato come uno dei grandi teologi della Chiesa degli ultimi tempi, per la lucidità e la profondità del suo pensiero e la sua sensibilità alle grandi sfide della cultura odierna, che si riflettono in un gran numero di libri e articoli specialistici che egli ha pubblicato nel corso della sua vita, nell’opera di coloro che sono considerati parte della sua scuola teologica, e nel suo ricco magistero pontificio”.