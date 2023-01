Chiese di Sicilia: Palermo, da lunedì la sessione invernale della Conferenza episcopale regionale

La definizione di un percorso formativo, a livello regionale, circa l’accesso delle donne al ministero istituito del Lettorato e dell’Accolitato, alla luce del motu proprio Spiritus Domini, e sul ministero di catechista alla luce di Antiqum ministerium sono i punti focali attorno ai quali si concentrerà il dibattito dei vescovi di Sicilia che da lunedì prossimo saranno riuniti a Palermo per la sessione invernale di lavoro della Conferenza episcopale regionale. A guidare la riflessione che precederà il confronto saranno mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, e mons. Rosario Gisana, vescovo di Piazza Armerina, delegati rispettivamente delle commissioni per la Liturgia e per la Catechesi.

All’ordine del giorno anche la relazione annuale sulla Facoltà Teologica di Sicilia ad opera del preside, padre Rosario Pistone, e la presentazione, a cura del direttore don Antonio Sapuppo, della programmazione annuale del “Centro Madre del Buon Pastore” per la formazione permanete del clero.