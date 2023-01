Diocesi: Perugia, a Città della Pieve la sacra rappresentazione dell’arrivo dei Magi

Ritorna dopo tre anni, nell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, in forma itinerante, la sacra rappresentazione dell’arrivo dei Magi promossa dalla Pastorale familiare insieme alle parrocchie del territorio. Si tratta di un evento religioso, ma anche socio-aggregativo e culturale, che richiama la partecipazione di numerose famiglie. L’ultima rappresentazione risale al 6 gennaio 2020, presso il complesso dell’Unità pastorale di San Sisto-Sant’Andrea delle Fratte-Lacugnano, nel cuore della principale zona industriale di Perugia con lo “storico” stabilimento della Nestlé-Perugina.

Ad ospitare l’edizione 2023 è Città della Pieve, protagonista, quest’anno, del quinto centenario della morte del grande maestro del Rinascimento italiano, Pietro Vannucci, detto il Perugino (1523-2023), figlio illustre di questa Pieve. L’appuntamento è per venerdì 6 gennaio, alle 16, in corso Vannucci, nel chiostro del Palazzo vescovile, adiacente alla sagrestia di Santa Maria dei Bianchi, famosa per l’affresco peruginesco dell’Adorazione dei Magi (1504). I ragazzi dell’Oratorio parrocchiale, attraverso una piccola rappresentazione, daranno il via al corteo dei figuranti a cavallo che procederà lungo il corso sino alla concattedrale dei Santi Gervasio e Protasio, dove avverrà l’incontro dei Magi con la Sacra Famiglia. A seguire la distribuzione dei doni ai fanciulli da parte dell’arcivescovo Ivan Maffeis che presiederà la celebrazione eucaristica in cattedrale delle 17.