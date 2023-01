Diocesi: Acireale, domani per la Giornata missionaria ragazzi il Concerto di Epifania a Santa Venerina

Domani, venerdì 6 gennaio, solennità dell’Epifania del Signore, si svolge la Giornata missionaria mondiale dei ragazzi. Il tema scelto quest’anno si inserisce nel percorso del cammino sinodale che la Chiesa sta vivendo: “La Missione si fa insieme”. “Questa giornata – dichiara don Orazio Sciacca, direttore dell’Ufficio missionario diocesano di Acireale – è un’occasione per assumere uno stile evangelicamente missionario e attenzionare i nostri fratelli. Incoraggiamo i nostri ragazzi alla vita missionaria con uno sguardo aperto sul mondo. Invito in questa giornata ad essere generosi perché la nostra offerta è destinata per dare un futuro migliore a tutti i bambini e ragazzi del mondo”.

L’Ufficio missionario, sempre domani alle ore 19, in collaborazione con il Coro Missio Madagascar’s Angels e il Coro di bambini Voci angeliche di Santa Venerina, organizza il Concerto di Epifania a Santa Venerina nella chiesa Sacro Cuore di Gesù.

Continua don Orazio: “Sollecito l’adozione di un seminarista in terre di missione tramite l’Opera San Pietro Apostolo. La nostra diocesi è sempre stata una delle più attente e generose. Questa è una bella possibilità per sostenere la formazione di futuri sacerdoti nelle Chiese meno dotate di proprie risorse economiche”. Conclude don Sciacca: “La crescita nella fede e l’annuncio del Vangelo sono alla base di un’impronta sempre più ecclesiale, di comunione fraterna e universale. Sarà possibile effettuare le nuove adozioni entro la fine del mese di gennaio”.