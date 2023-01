Diocesi: Alife, domani a Caiazzo incontro con De Franciscis per parlare di “Miracoli e fede cristiana: le guarigioni di Lourdes”

Caiazzo e Lourdes unite dalla testimonianza di Alessandro De Franciscis, medico permanente e presidente del Bureau des Constataion Médical (l’Ufficio che accerta le guarigioni miracolose) nella città mariana della Francia meridionale, il primo medico non francese a ricoprire tale responsabilità. Porterà la sua testimonianza nella cittadina della diocesi di Alife-Caiazzo domani, 6 gennaio, in uno degli eventi programmati in occasione del “Millenario di Santo Stefano Menicillo” (935-1023) che si celebrerà il prossimo ottobre, come si legge su “Clarus on line”.

“Miracoli e fede cristiana: le guarigioni di Lourdes”. Su questo parlerà il medico di origine casertana nella basilica concattedrale il giorno dell’Epifania alle 19, dopo la messa presieduta dal vescovo, mons. Giacomo Cirulli alle 18.

De Franciscis nell’incontro di Caiazzo, spiega ancora “Claurs on line”, “percorrerà le tappe della storia dei miracoli a Lourdes mettendo a disposizione dei presenti l’esperienza di medico e la testimonianza di credente; ma anche la buona volontà di figlio di Terra di lavoro impegnato a più riprese per il bene comune nel servizio alla comunità civile ed ecclesiale. Santo Stefano Menicillo, patrimonio di una identità di storia e di fede, diventa motivo per narrare la bellezza spirituale che conservano ancora i nostri luoghi”.