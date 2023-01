Televisione: la trasmissione “Protestantesimo” compie 50 anni. Puntata speciale domenica 8 gennaio, alle 7 su Rai 3

La trasmissione “Protestantesimo” compie 50 anni. Era il 4 gennaio 1973 quando su Rai 2 andava in onda la prima puntata della rubrica curata dalla Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei), come espressione di uno dei primissimi spazi di pluralismo religioso ospitati dal servizio pubblico radiotelevisivo. La rubrica – si legge in una nota della Fcei – celebra questo importante anniversario con una puntata speciale che raccoglie le voci di chi ha costruito la trasmissione e di chi, negli anni, ci ha lavorato con passione e competenza. Un viaggio dagli anni ‘70 ai nostri giorni, nelle trasformazioni che hanno attraversato il Paese e nel mondo protestante. Dall’emancipazione delle donne nelle chiese e nella società, al rapporto con il mondo cattolico ed ortodosso. Dai grandi temi etici e sociali, passando per la politica internazionale con approfondimenti dalle Americhe. Fino ai grandi personaggi della Riforma e dell’evangelismo che hanno lasciato un segno nella storia e nella contemporaneità. Tante le voci che hanno accompagnato lo speciale, dai passati caporedattori ai giornalisti che sono stati in produzione in questi 50 anni, dal critico televisivo Aldo Grasso a Daniele Garrone, presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia. Lo speciale andrà in onda domenica 8 gennaio su Rai 3 alle ore 7 con repliche: martedì notte 10 gennaio alle ore 1.10; mercoledì notte 11 gennaio alle ore 1.10; lunedì notte 16 gennaio 2023 alle ore 1.45, sempre su Rai 3.