Terremoto Centro Italia: Norcia, 7 gennaio inaugurazione del nuovo centro sociale di Castelluccio

Verrà inaugurato il 7 gennaio alle ore 11.30 il centro sociale di Castelluccio di Norcia. Situato in Piazza della Fonte, il centro diverrà un punto strategico per l’organizzazione di eventi sociali, culturali e religiosi. L’incontro inaugurale, riferisce l’Ufficio stampa del Comune di Norcia, “si terrà alla presenza del commissario straordinario alla Ricostruzione Giovanni Legnini, del sindaco di Norcia Nicola Alemanno, del presidente della Onlus ‘Per la vita di Castelluccio di Norcia’, Giovanni Perla, del presidente della Comunanza agraria di Castelluccio Roberto Pasqua e di autorità religiose e istituzionali locali e regionali”. “È di vitale importanza per la comunità di Castelluccio avere un luogo sicuro e funzionale dove incontrarsi e ritrovare lo spirito comunitario necessario per la ricostruzione del tessuto sociale che deve accompagnare necessariamente la ricostruzione materiale degli edifici”, ha dichiarato il sindaco Alemanno. “Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo luogo; è la dimostrazione che quando le istituzioni, le associazioni, i cittadini lavorano insieme, si possono raggiungere obiettivi importanti”.