Diocesi: Cagliari, concerto in onore di mons. Baturi eseguito dalla Camerata polifonica siciliana

A tre anni dall’inizio del suo episcopato a Cagliari, la Camerata polifonica siciliana omaggia l’arcivescovo e segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi, venerdì 6 gennaio, alle 18.30, nella Cappella del Seminario arcivescovile (via monsignor Giuseppe Cogoni 9, Cagliari), con lo spettacolo “Lodi al Creatore”. Le musiche sono tratte dal corpus liturgico denominato “Liturgia Corale del Popolo di Dio”, composto da André Gouzes. Dirige Giovanni Ferrauto, voce recitante Riccardo Montanaro e regia di Donatella Capraro.

Fondata e diretta nel 1988 da Giovanni Ferrauto, la Camerata polifonica siciliana è un ensemble corale e orchestrale. Il coro e l’orchestra operano anche separatamente proponendo repertori cameristici dal Medioevo alla produzione contemporanea, con particolare attenzione alla ricerca sul versante della musica popolare. L’intensa attività artistica – più di mille concerti dalla fondazione ad oggi – vede il gruppo presente presso importanti enti e associazioni concertistiche: Teatro Massimo Bellini di Catania, Festival Internazionale “Notomusica”, Associazione musicale etnea, Gmi, A.gi.mus, Amici della Musica. “Lo spettacolo – afferma Giovanni Ferrauto – prevede la lettura di testi tratti dall’Antico testamento e le musiche di André Gouzes, alle quali si affiancano coreografie e movimenti scenici. Per quanto riguarda l’appuntamento di Cagliari, in onore di mons. Baturi, catanese come noi, si tratta di una un’opera che presentammo per la prima volta nel 2002 e che abbiamo ripreso recentemente in coincidenza con l’insediamento del nuovo arcivescovo di Catania. Sostanzialmente rappresenta una riflessione sul tema della creazione, con la regia curata da Donatella Capraro”.