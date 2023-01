A Sua immagine: domani puntata dedicata all’Epifania. Testimonianze di servizio dalle associazioni

Nella puntata di domani, venerdì 6 gennaio, alle 11.20, su Raiuno, A Sua immagine parlerà della festa dell’Epifania, vista attraverso le figure dei Magi, primi ad aver saputo “leggere il cielo” e aver compreso il significato dell’apparizione dello scintillio di una stella.

La trasmissione racconterà l’impegno a Napoli nell’associazione “Figli in famiglia”, fondata da Carmela Manco, una donna che qualcuno ha osato definire la “Madre Teresa” di San Giovanni a Teduccio, punto di riferimento per molti giovani, ultima spiaggia per i troppi disperati. A Roma il dono è quello che fanno tante persone e negozianti per preparare i corredini per i bambini ricoverati in ospedale. L’associazione Salvamamme è riuscita a creare un punto di incontro e di scambio di beni di prima necessità per i più bisognosi. La storia dei Magi non si esaurisce qui. A Sua immagine andrà a conoscere il percorso che hanno fatto le loro reliquie. Da Milano a Colonia dove sono nate due grandi cattedrali. Inoltre, si vivrà in diretta con Paolo Balduzzi il tradizionale corteo dei Magi che si tiene ogni 6 gennaio a Roma da via della Conciliazione fino a piazza San Pietro, terminando con l’offerta di alcuni doni al Santo Padre. A parlare di tutto questo in studio con Lorena Bianchetti, Ezio Aceti, psicologo dell’età evolutiva e Luigino Bruni, economista e storico del pensiero economico, con interessi per l’etica e gli studi biblici. Alle 12, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.