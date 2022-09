Terzo settore: è nato il Cnca Odv, organizzazione di volontariato che si affianca alla federazione

È nato il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) Odv Ets, un’organizzazione di volontariato di secondo livello che si affianca alla federazione nazionale Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca), che – in seguito alle modifiche introdotte dal Codice del terzo settore – è divenuta una rete associativa. Al Cnca Odv aderiscono 16 organizzazioni di volontariato e la federazione nazionale Cnca, residenti in 12 regioni italiane. Il Cnca Odv si propone, in particolare, di “creare spazi di rappresentanza e autorappresentazione dei soggetti che vivono in prima persona problematiche di natura personale o sociale o impedimenti nel riconoscimento dei loro diritti civili, sociali e umani; promuovere la cultura dei beni comuni e le pratiche di cittadinanza attiva; potenziare relazioni internazionali, attraverso la stipula di partnership con organizzazioni estere, con particolare riferimento a quelle operanti in Europa e nell’area del Mediterraneo”. La presidente del Cnca Odv è Marina Galati, che ricopre anche l’incarico di vicepresidente della rete Cnca. Dal 2 al 4 settembre si è tenuto a Fietta di Paderno del Grappa (Tv) il primo evento organizzato dal nuovo soggetto: VoCi Festival – Volontari e Cittadini per la pace e l’accoglienza. Una tre giorni di incontro residenziale, organizzata con la rete Cnca, aperta a cittadini, famiglie, volontari, organizzazioni della società civile, per dare voce all’idea di una comunità educante, aperta e accogliente, che abbia cura delle fragilità. Un appuntamento che si inserisce nel percorso pluriennale del Gruppo reti famiglie aperte del Cnca, l’aggregazione che riunisce le reti di famiglie che hanno scelto di fare esperienza dell’affido di minorenni, attivate dal Cnca in diverse regioni italiane.