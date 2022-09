Diocesi: Lucca, le celebrazioni per la festa dell’Esaltazione della Santa Croce. Raccolta solidale per la Chiesa sorella di Byumba in Ruanda

Si avvicina la “festa grande” di Lucca e dei lucchesi: la ricorrenza dell’Esaltazione della Santa Croce. Domenica 11 settembre tutte le comunità parrocchiali, come ogni anno, sono invitate ad esprimere un gesto di solidarietà: è l’Opera sociale della Santa Croce. Quest’anno le offerte raccolte avranno una finalità missionaria per la Chiesa sorella di Byumba in Ruanda. Il nuovo vescovo mons. Papias Musengamana chiede aiuto per ristrutturare il locale Seminario minore. Da oltre 50 anni c’è un legame tra la Chiesa di Lucca e quella di Byumba, “che arricchisce entrambi non solo all’insegna di fraterno aiuto con opere materiali. Ma anche con un fattivo sostegno alla formazione del clero”, spiega una nota. “Alcuni seminaristi ruandesi vengono a Lucca per formarsi e la loro presenza, per ciò che apportano, arricchisce la Chiesa di Lucca e le sue comunità”.

Martedì 13 settembre in tutta l’arcidiocesi, alle 12, suoneranno a festa le campane. Alle 18 nella cattedrale si terranno i primi vespri presieduti dall’arcivescovo. Alle 19.15 in zona S. Frediano ci sarà il raduno delle rappresentanze. Alle 20 preghiera iniziale della Luminara, al termine della quale ci sarà la celebrazione di conclusione, con breve allocuzione dell’arcivescovo, e poi il Mottettone quest’anno opera del maestro Luca Bacci direttore della Cappella musicale Santa Cecilia. L’esecuzione, insieme alla Cappella, prevede: alle trombe Luca Lencioni e Maicol Pucci, ai timpani Federica Martinelli, all’organo Giulia Biagetti.

Infine, mercoledì 14 settembre, giorno della festa liturgica, in cattedrale alle 9 la messa, alle 10 lodi mattutine e alle 10.30 la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo. Alle 17, secondi vespri e “stazione” alla Cappella del Volto Santo sempre presieduti dall’arcivescovo. Alle 18, la messa. Sempre mercoledì 14 settembre, in cattedrale, sarà possibile celebrare il sacramento della Penitenza in orario: 8-10.30 e 16-18. Le visite in Cattedrale, per turisti e fedeli, sono di libero accesso per tutto il giorno sia il 13 e sia il 14 settembre.