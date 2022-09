Papa Francesco: Angeus, “preghiamo per la pace in tutto il mondo, specialmente nella martoriata Ucraina”

“Ed ora ci rivolgiamo in preghiera alla Vergine Maria, perché ottenga il dono della pace in tutto il mondo, specialmente nella martoriata Ucraina. Lei, la prima e perfetta discepola del Signore, ci aiuti a seguire l’esempio e la santità di vita di Giovanni Paolo I”. Queste le parole pronunciate ieri dal Papa, prima dell’Angelus a conclusione della Messa di beatificazione di Giovanni Paolo I, presieduta sul sagrato della basilica di San Pietro. “Prima di concludere questa celebrazione – ha detto Francesco – rivolgo a tutti voi il mio saluto e vi ringrazio per la

partecipazione. Sono grato ai fratelli cardinali, ai vescovi e ai sacerdoti provenienti da diversi Paesi. Saluto le delegazioni ufficiali qui convenute per rendere omaggio al nuovo beato. Il mio deferente pensiero va al signor presidente della Repubblica Italiana e al primo ministro del Principato di Monaco. Saluto tutti voi pellegrini, in modo speciale i fedeli di Venezia, Belluno e Vittorio Veneto, località legate all’esperienza umana, sacerdotale ed episcopale del Beato Albino Luciani”.