Teologia: Studia patavina (Facoltà teologica Triveneto), sul nuovo numero religioni e fratellanza in Europa oggi, e dialogo tra scienza e fede

(foto Studia patavina)

È uscito il nuovo numero di Studia patavina (2/2022), la rivista della Facoltà teologica del Triveneto, che presenta temi sulla sinodalità in rapporto al dialogo ecumenico, la “conversione ecologica” alla Bibbia, la fratellanza fra le religioni in Europa oggi, oltre che il nodo tra fede e scienza. Apre la rivista il focus dal titolo “Riforma sinodale della chiesa cattolica e dialogo ecumenico: una possibile e feconda convergenza” coordinato da Luca Pertile che parte dalla storia del dialogo ecumenico con l’ortodossia, dialogando con Alex Talarico, delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’eparchia di Lungro – Cosenza, Riccardo Burigana, docente di ecumenismo alla Facoltà teologica dell’Italia centrale – Firenze, Giacomo Canobbio, docente di teologia sistematica alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale – Milano, e Luca Pertile, docente di ecclesiologia e di ecumenismo all’Istituto superiore di scienze religiose “Giovanni Paolo I” di Belluno-Feltre, Treviso. La rivista pubblica il testo della prolusione al dies academicus della Facoltà teologica del Triveneto del 15 marzo 2022, tenuta dal card. Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Dicastero per il dialogo interreligioso, sul tema “Religioni e fratellanza in Europa, oggi”. La rubrica Agorà raccoglie due approfonditi colloqui legati al tema fede e scienza, proseguendo idealmente il dialogo con il mondo universitario in occasione degli 800 anni dell’Ateneo di Padova. Sul tema Carlo Arrigo Umiltà, docente emerito di neuropsicologia all’Università di Padova, è intervistato da Leonardo Paris, docente di teologia dogmatica all’Istituto superiore di scienze religiose “Romano Guardini” di Trento, mentre il fisico Roberto Battiston risponde alle domande di Simone Morandini, docente di teologia sistematica alla Facoltà teologica del Triveneto. Nella sezione Ricerche della rivista viene presentato il lavoro della giornata di studio dedicata alla lettura pragmatica della Bibbia nel metodo teologico-pratico, svoltasi nella sede della Facoltà il 28 ottobre 2021, con i contributi di Roberto Vignolo, docente emerito di sacra scrittura alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale – Milano, e Stefano Romanello, docente di sacra scrittura allo Studio teologico interdiocesano di Gorizia, Trieste, Udine. Chiude la rivista l’articolo “La collocazione dell’anonimo commentario al parmenide nella storia delle idee: la prospettiva gnoseologica come contributo alla questione”, di Zeno Carra, docente di antichità cristiane allo Studio teologico “San Zeno” di Verona e di patrologia all’Istituto superiore di scienze religiose “San Francesco” di Mantova.