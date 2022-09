Festa San Francesco d’Assisi: card. Zuppi, “pregheremo per l’Italia, per l’Europa e per la pace”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Ad Assisi pregheremo per l’Italia, per l’Europa e per la pace”. Lo ha detto il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative della Cei per la festa di San Francesco d’Assisi, il 3 e 4 ottobre. “Per la prima volta, sarà tutta Italia, e non solo una singola regione, ad accendere la lampada votiva davanti alla tomba di San Francesco”, ha reso noto il cardinale: “Oltre al presidente Mattarella, che ringraziamo per la sua presenza, sarà presente la presidenza della Cei e il Consiglio permanente”. “Un’iniziativa molto opportuna”, l’ha definita Zuppi, precisando che l’idea è nata su sollecitazione locale, da Assisi, ma è stata subito raccolta dalla Cei: “Dopo il Covid, abbiamo pensato di coinvolgere tutta la Chiesa. Oltre alla pandemia del Covid 19 c’è ora quella della guerra, che provoca morte e tanta povertà e ci interroga sulle scelte da compiere. San Francesco è quello che ci unisce tutti, credenti e non credenti: raccogliendoci in preghiera davanti al nostro santo patrono, raccoglieremo questa sofferenza per aprirla alla speranza”. Sullo sfondo, inoltre, per Zuppi c’è “la grande visione di Papa Francesco nella Fratelli tutti: siamo stati fratelli nell’esperienza del Covid e ci siamo resi conto di essere sulla stessa barca, comprendendo che solo insieme ne usciamo. E’ una grande visione per il futuro”. “Ad Assisi, pregheremo per l’Italia, per il ‘noi’ che ci unisce, ma pregheremo anche per l’Europa e per la pace”, ha concluso il presidente della Cei.