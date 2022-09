Bulgaria: Caritas in prima linea dopo le forti alluvioni nella zona di Plovdiv. Danni ingenti, mancano acqua e cibo

(Foto profilo fb Caritas Vitania)

Durante il weekend, la Caritas Vitania, responsabile per il territorio di Plovdiv, ha distribuito aiuti di prima necessità ai colpiti delle forti alluvioni nella regione. “Manca l’acqua potabile e ne abbiamo dato circa 2.000 litri – racconta al Sir la direttrice Maria Chepisheva – come anche pacchi alimentari a oltre 30 famiglie”. Continua la raccolta di alimentari e oggetti d’igiene a Rakovski e Belozem come anche la raccolta fondi.

“Nei giorni scorsi le forti piogge hanno colpito tutto il Paese ma soprattutto la zona di Karlovo, tantissime persone sono senza casa, cibo, acqua potabile e senza speranza”, si legge nell’appello pubblicato da Caritas Vitania. “Proprio adesso centinaia di persone hanno bisogno dei nostri cuori aperti e della mano tesa”, afferma la Chepisheva e aggiunge che “Caritas Vitania cercherà di aiutare il maggior numero di colpiti ma ha bisogno di fondi e prodotti”. La situazione nei villaggi colpiti rimane critica anche se non ci sono vittime ma diversi sfollati le cui case sono inagibili, molti hanno perso tutto il grano raccolto, c’è bisogno di trattori e ruspe per pulire le case. Ci sono anche zone in cui ancora manca la corrente elettrica.