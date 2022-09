Gmg Lisbona 2023: p. Aguiar, invito alla Chiesa brasiliana. “Iscrizioni aperte entro fine ottobre. Primo iscritto sarà Papa Francesco”

“Entro la fine di ottobre saranno aperte le iscrizioni alla Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona 2023 (1-6 agosto) e il primo pellegrino ad iscriversi sarà lo stesso Papa Francesco”: a dare la notizia è stato padre Américo Aguiar, presidente della Fondazione Gmg Lisbona 2023, che nei giorni scorsi ha partecipato all’Assemblea della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile, che si è svolta nel santuario di Aparecida. La visita in Brasile è servita per invitare i giovani brasiliani a Lisbona. “Desideriamo che il contingente brasiliano sia il più numeroso tra quelli presenti a Lisbona la prossima estate” ha affermato padre Aguiar che ha ribadito l’impegno del Comitato Organizzatore locale (Col) per fornire le “migliori condizioni per la partecipazione dei giovani alla Gmg”. “Siamo venuti in Brasile per invitare tutti i giovani del Paese a Lisbona. Nessuno deve sentirsi escluso. L’invito non è per nessuna élite, l’invito è per tutti i giovani in Brasile. La Gmg di Lisbona sia un segno di speranza, affetto, amore, nel momento difficile che stiamo vivendo”.