Rai 3: in cammino verso Santiago di Compostela, oggi l’ultima puntata

Nell’ultima puntata di “In Cammino”, in onda su Rai3 oggi alle 15.05, padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini arrivano a Santiago de Compostela fino a raggiungere l’estremità più a ovest della Spagna capo Finisterre, la “fine della terra“. “Nella puntata del 5 settembre – si legge in una nota – i conduttori hanno intervistato mons. Julián Barrio, arcivescovo Santiago de Compostela, e i tantissimi camminatori provenienti da ogni parte del mondo” per “concludere” il loro “viaggio”. “E’ un grande onore e una grande responsabilità essere pastore di questa diocesi”, ha dichiarato ons. Julián Barrio: “in questo anno 300mila persone hanno fatto almeno cento chilometri. Oggi il cammino di Santiago è una sorta di protesta perché non trovano nella società i valori che danno senso alla loro vita. E’ un atto di ribellione per la situazione che vivono. Il pellegrino è in ricerca e il cammino è una opportunità per ritrovarsi con se stessi e trovarsi con gli altri”. “Santiago de Compostela è il cammino dei cammini, il più noto in Europa, nel mondo. E’ stata per me e Giulia un’avventura straordinaria”, ha dichiarato padre Enzo Fortunato. “Ringrazio Simona Sala, direttore Daytime Rai, l’intera Rai e i telespettatori che hanno seguito con passione e partecipazione ‘in Cammino’. Ci aspettano adesso nuove avventure, noi siamo pronti a rimetterci in cammino”.