Diocesi: Reggio-Guastalla, festeggiamenti per gli 80 anni di don Giuseppe Dossetti

(Foto diocesi di Reggio Emilia)

Don Giuseppe Dossetti, figura del clero reggiano-guastallese e parroco dell’Unità pastorale Santa Maria Maddalena, domani compirà 80 anni. La comunità parrocchiale si ritroverà alle ore 18.30 nella chiesa di Gesù Buon Pastore (viale Umberto I) per la celebrazione eucaristica nel corso della quale sarà ricordato e festeggiato il compleanno di don Dossetti. Nato a Cavriago il 6 settembre 1942 da Ermanno e Angiolina Corradini, don Giuseppe Dossetti è cresciuto e si è formato nella parrocchia cittadina di Santo Stefano. Conseguita la maturità classica, si è laureato in lettere nell’Università di Bologna. Poi ha intrapreso gli studi teologici e ha conseguito la licenza in teologia al Pontificio istituto Sant’Anselmo di Roma.

Don Giuseppe è stato consacrato sacerdote a Reggio nel 1971 dal vescovo Gilberto Baroni. Dopo l’ordinazione ha fatto fino al 1982 l’esperienza di prete operario; contemporaneamente è stato vicario cooperatore allo Spirito Santo (1971-1974) e incaricato per la pastorale nel quartiere Bainsizza (1974-1982). Nel 1982 il vescovo Baroni lo ha nominato responsabile del Ce.I.S. per l’assistenza ai tossicodipendenti; in questo ruolo – che tuttora svolge – ha promosso numerosi. È presidente del Centro di solidarietà di Reggio Emilia Onlus. Nel 1996 la nomina a parroco di San Pellegrino; quindi è divenuto moderatore dell’Unità pastorale “Santa Maria Maddalena”.

È nipote di don Giuseppe Dossetti, costituente, esponente di primo piano della Democrazia cristiana, poi sacerdote e fondatore della Piccola famiglia dell’Annunziata.