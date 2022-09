Colombia: sette agenti di polizia uccisi in un attentato. La condanna della Chiesa e del presidente Petro

Sette agenti di polizia sono stati uccisi in Colombia a San Luis, nella zona rurale di Neiva (dipartimento di Huila, nel centrosud del Paese), venerdì scorso. Uno o più ordigni sono esplosi mentre stava transitando un camion con a bordo gli agenti. Un attacco premeditato e preparato, ma non si conoscono gli autori e le cause del gesto. Il vescovo militare della Colombia, mons. Víctor Manuel Ochoa Cadavid, si è pronunciato condannando il grave episodio e ha espresso le sue condoglianze alla Polizia nazionale e ai familiari dei defunti. “Un saluto alla nostra Polizia colombiana mentre apprendiamo a questa triste e dolorosa notizia […]. Possa tutta la Colombia unirsi in preghiera per l’anima dei nostri eroi e per la forza delle loro famiglie”, si legge nel messaggio. Il presidente colombiano Gustavo Petro, che si è recato sul luogo dell’attacco venerdì notte, ha respinto l’attacco e ha sottolineato che questo tipo di atto sabota “la pace totale” proposta dal suo governo. Proprio alla vigilia della Settimana per la pace che si celebra in Colombia in questi giorni.